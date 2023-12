Biguglia : une voiture heurte une vache en divagation sur la route territoriale. Le conducteur blessé

La rédaction le Samedi 9 Décembre 2023 à 07:49

Un accident de la circulation, qui aurait pu avoir de plus graves conséquences, s'est produit ce samedi peu après 5 heures sur la route territoriale 10 entre le pont du Bevinco et le CESR 20 à Biguglia. Une vache en divagation sur la route territoriale a été percutée par une voiture au volant de laquelle se trouvait un homme de 24 ans. La vache n'a pas survécu à la violence du choc. Quant au conducteur, choqué mais légèrement blessé selon le SIS de Haute-Corse, il a été pris en charge par les pompiers et transporté au centre hospitalier de Bastia. Pendant un bon moment la circulation ne s'est effectuée sur un seul voie à l'endroit de l'accident.