Biguglia : Le onewoman show humoristique de Patrizia Gattaceca

Si vous aimez l’humour, ne boudez pas votre plaisir. Rendez-vous ce jeudi à la médiathèque du Centre Culturel Charles Rocchi à Biguglia. Un seul sur scène de la comédienne, chanteuse, Patrizia Gattaceca. Entrée gratuite.

Synopsis « La presse internationale est convoquée à L’Acquatorbida, une commune rurale. Madame la Maire –Agrippine Filanccioni, Agrì pour tous ses administrés- va présenter son plan de gestion pour la grosse préoccupation du moment, la question des déchets. U mullizzu, A rumenzula in termini corsi. Agrì écoute toutes les doléances, normal, quand est pour le bien public… Ou alors on fait une carrière diplomatique, commerciale ou artistique, de haut niveau, bien sûr, quand on en a le talent et les possibilités. Mais quand on est dévoué aux autres, on renonce à l’appel de ses talents. La question du mullizzu alimente un flot continu de ragots. Mais Agrì est sereine. Elle a son plan…. Pas mauvais de faire attendre les médias. Elle répond à des appels du monde entier tout en classant ses dossiers et ses idées avant d’ouvrir la porte de son bureau ».