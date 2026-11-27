Au programme de cette édition 2026 qui se clôt dimanche :

Vendredi 27 novembre

14h : « La troisième nuit » de Daniel Auteuil puis discussion avec Bertrand Puard.

16h : « Les survivants du Che » de Christophe Dimitri Réveille. Ce documentaire haletant, mêlant témoignages face caméra, archives et animation, raconte l’épopée oubliée de six guérilleros fidèles à Che Guevara. Après l’exécution de leur leader en Bolivie en 1967, ils entreprennent une fuite clandestine de 2 400 km à travers la jungle, traqués par 4 000 soldats, dans une incroyable tentative de survie façonnée par les tensions de la Guerre froide. Projection suivie d’une discussion avec Christophe Bourseiller.

18h : Débat : « Y a-t-il encore un cinéma politique ? » animé par Christophe Bourseiller, Denis Parent, Bertrand Puard et Dominique Landron.

20h45 « Un bon petit soldat » de Stéphane Brizé.

Carla, une cadre performante, est embauchée aux Ressources Humaines d’une puissante compagnie d’assurances pour restaurer la marque employeur. Idéaliste, elle cherche à réconcilier le bien-être des salariés et la performance pure, avant d’être confrontée à un management hautement toxique qui la force à naviguer sur la frontière ténue qui sépare les compromis professionnels des pires compromissions morales. Discussion avec Christophe Bourseiller



Samedi 29 novembre

14h : « Fatherland » de Paweł Pawlikowski.

En 1949, Thomas Mann, lauréat du prix Nobel de littérature, retourne pour la première fois en Allemagne depuis la fin de la guerre, accompagné de sa fille Erika, actrice, écrivain et pilote de rallye. Au volant d’une Buick noire, ils entreprennent un voyage éprouvant dans un pays qu’ils ont fui, seize ans plus tôt, lors de la prise de pouvoir du parti nazi. Une plongée cinématographique rigoureuse au cœur des dérives totalitaires et des systèmes oppressifs. Discussion avec Denis Parent

16h : « Dua » de Blerta Basholli.

Le quotidien d’une adolescente et sa famille à Pristina à la fin des années 90. Le Koso vo est au bord de la guerre avec la Serbie et Dua, 13 ans, doit choisir entre les injonctions de ses camarades de classe et ses propres envies. Discussion avec Denis Parent

18h : Débat : « La montée des colères » animé par Christophe Bourseiller, Philippe Peretti et Joseph Agostini

20h45 : « Badinter » de Pierre Godeau.

En 1972, la vie de Robert Badinter bascule lorsqu’il accepte de défendre Roger Bontems, condamné à mort pour un crime qu’il n’a pas commis. Lui qui avait choisi le métier d’avocat pour combattre les injustices, engage un combat historique pour l’abolition de la peine de mort. Discussion avec Pierre Godeau, Denis Parent, Sébastien de Casalta et Marie-Colette Brenot



Dimanche 29 novembre

14h « Chemins de justice » de Christian Lorre.

Ce film documentaire explore l’histoire mouvementée de la justice en Corse, depuis la domination génoise jusqu’à nos jours. Il met en lumière comment des codes de justice d’exception, perçus comme extérieurs et colonisateurs, ont été historiquement imposés à la population locale, offrant des clés de compréhension fondamentales sur la violence politique et sociale de l’île. Discussion avec Philippe Peretti

16h : « no good men » de Shahrbanoo Sadat. Kaboul, 2021.

Naru, seule femme cameraman de la principale chaîne de télévision locale, se bat pour conserver la garde de son fils de trois ans, à la suite de sa séparation avec son mari infidèle. Le film jette un regard sans concession sur la condition féminine et les structures de pouvoir violentes au sein de sociétés profondément patriarcales et répressives, transformant la résistance intime et le corps des femmes en l’ultime rempart politique contre le totalitarisme ambiant. Discussion avec Denis Parent

18h Masterclass : « Les présidents de la Ve République au cinéma » animé par Alain Luciani

20h45 : « Le faux soir » de Michaël R. Roskam.

Inspiré d’une histoire vraie survenue en Belgique en novembre 1943, ce thriller historique relate l’incroyable coup d’éclat d’un groupe de résistants belges. Ces derniers parviennent à imprimer et diffuser à grande échelle une parodie satirique du journal collaborateur Le Soir, tournant en dérision les forces d’occupation nazies au nez et à la barbe de la propagande allemande. Discussion avec Denis Parent

