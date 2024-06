Bières artisanales : une filière corse en pleine effervescence

Sur le long terme, la Fédération des bières corses souhaite produire un breuvage entièrement produit sur l’île « avec pourquoi pas une Indication géographique protégée ». Une filière agricole corse « de l’épi à la chope ». Mais si l’eau constituant 80 % de la bière provient des sources insulaires, l’absence d’une malterie sur le territoire oblige les brasseurs à sous-traiter une partie du travail sur le continent. « Ils peuvent faire de l’orge sur l’île, l’envoyer sur le continent dans une malterie, le transformer en malt et le faire revenir, mais au niveau du développement durable, ce n’est pas optimal », lance-t-il. L’autre solution étant de se fournir en orge déjà maltée sur le continent, avant de le brasser en Corse. « Si on veut faire du 100 % corse, il faut une malterie pour faire le lien entre l’agriculteur et le brasseur », martèle-t-il. Ce projet, estimé à environ 2 millions d’euros, est soutenu par la Chambre d’Agriculture de Haute-Corse. Le brasseur explique que la structure a d’ores et déjà « des idées d’emplacement pour la malterie, avec un méthaniseur ». La chaleur qui s’en dégage pourrait ainsi « être utilisée pour faire tourner le lieu de production. Il y a un intérêt écoresponsable. »



Dans le même temps, l’association souhaite développer la culture du houblon. « C’est une création de filières » avec le soutien de la Chambre d’Agriculture, confie-t-il. Cette démarche impliquerait la venue d’un technicien, afin de former les agriculteurs intéressés. « La bonne nouvelle est que l’université de Corse a mené des études il y a plusieurs années et s’est rendu compte qu’il y avait un houblon endémique. Il y a un terroir naturellement présent. Pour l’orge, certains agriculteurs l’utilisent déjà pour les bêtes, il y aurait alors simplement plus de demandes. Quand il y a de la demande, il y a de l’offre, surtout qu’ils savent déjà faire ».