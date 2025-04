Benoît Tavenot, entraineur du SCB : « Même si la fenêtre est petite, l’objectif est toujours de faire une série »

Après 8 matchs de suspension de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles, l’entraineur de Bastia savoure de retrouver le terrain. « 8 matchs c’est très très long, très pénible à vivre. Il faut apprendre de ses erreurs et je vais être vigilant à ce que je fais sur le banc ».



Côté sportif, son discours est toujours le même : « Faire une série, j’en parle depuis le début de cette année 2025 même si aujourd’hui la fenêtre est petite. On doit enchainer, terminer ce championnat le plus haut possible ». L’entraineur s’il est toujours aussi exigeant avec ses joueurs, note quand même une progression : « Globalement on progresse mais on a des rechutes violentes dans certains secteurs, des trous d’air. Je l’ai encore répété aux joueurs, il nous faut être réguliers, consistants dans ces 6 derniers matchs. Ce match contre Annecy sera tout autre que celui face à Dunkerque et il nous faudra trouver d’autres solutions ». Justement, Annecy ? « Tout comme nous ils vont vouloir gagner, ne pas galvauder leur fin de saison. Ils sont dans un trou d’air, à nous de les y laisser »



Pour cette rencontre le groupe sera privé de Guevara (opération), Ducrocq (mollet) et Ariis (dos). On notera avec plaisir le retour de Tomi après de longues semaines d’absences dues à une blessure.

En milieu de terrain, la présence de Jocelyn Janneh sera une force pour peu que le sierraléonais conserve ses nerfs. Le jeune joueur de 23 ans collectionne en effet les cartons jaunes et rouges, pénalisant parfois ses coéquipiers. « On m’en fait le reproche. Sur le terrain je veux toujours récupérer le ballon, je suis parfois trop agressif, j’ai du mal à me retenir, j’en suis conscient. L’objectif pour cette rencontre est de prendre les 3 points ».