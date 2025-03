Benoît Tavenot, entraineur du SC Bastia : "On est sur une crête. Ne surtout pas basculer du mauvais côté"

Après sa lourde défaite il y a 15 jours chez le leader Lorient (4-0), le Sporting a mis fin à ses espoirs de lutter pour une place de barragiste pour la L1 la saison prochaine. Pas question cependant pour l’entraineur Benoit Tavenot de finir celle-ci en roue libre. « Déjà, il nous reste un beau et important challenge, celui de terminer invaincu à domicile » souligne le technicien corse. « Ensuite je reste très vigilant pour qu’on ne termine pas cette saison à l’envers. On doit exister et faire le meilleur championnat qui soit. L’objectif est de terminer le plus haut possible pour bien préparer la saison prochaine. On est sur une crête, on ne doit pas basculer du mauvais côté. Aussi j’attends des joueurs qu’ils soient irréprochables et un investissement de tous les instants. Si on prépare la saison prochaine, je ferai jouer les joueurs les plus performants sans me soucier s’ils seront ou non bastiais l’an prochain. A la reprise de cette trêve j’ai resserré les vis car je ne veux pas qu’on bascule du mauvais côté. Au dernier match on doit être satisfaits de notre saison ». L’adversaire du jour ? « Dunkerque fait une saison exceptionnelle. Ils sont toujours en course pour monter et ont un bon coup à jouer en Coupe de France. Ils viennent ici pour faire un résultat. De notre côté on ne veut pas perdre ici et on doit gagner car avec 40 points le maintien sera assuré. Je le répète, on doit tout faire pour bien terminer ce championnat. Sur les 7 derniers matchs je n’ai pas envie de m’ennuyer sur le banc. J’ai envie qu’on soit généreux, actifs. Je veux prendre du plaisir ».



Le message est-il passé auprès de ses joueurs ? A priori oui, à l’écoute du jeune attaquant Maxime Blé. «On a raté notre match à Lorient. Reprendre le championnat face à une équipe comme Dunkerque qui fait un beau parcours, c’est le mieux qui puisse être. L’important est de rester invincible ici, de conserver notre solidité défensive ». Maxime Blé, à l’image d’autres jeunes comme Cissé ou Oulaï, est une des révélations de la saison. « Au départ je devais être dans le groupe de post-formation » souligne-t-il. « Mais j’ai réussi à gagner ma place dans le groupe de Ligue 2. Je suis très exigeant avec moi-même, j’essaye d’être généreux, de travailler, d’être décisif pour l’équipe. On doit montrer le meilleur de nous-mêmes en cette fin de saison, terminer le plus haut possible »



Pour cette 28e journée de Ligue 2, manqueront à l’appel côté Bastiais : Oulaï, suspendu et Guevera, blessé. Réintègrent le groupe Maggiotti et Tramoni.