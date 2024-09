Benoit Tavenot (SCB) : «sans le soutien du public la soirée aurait été compliquée »

Benoît Tavenot, entraineur SCB

« Je tiens avant tout à féliciter le public car on n’était pas dans un bon jour et sans lui la soirée aurait été compliquée. Je prends les 3 derniers matchs dans la globalité et j’ai vu ce qu’on pouvait montrer. J’en sais un peu plus. Je n’avais pas le recul et il fallait peut-être faire différemment dans les rotations. On n’a pas fait un bon match mais les joueurs ont donné. On est déçus, il y avait beaucoup de frustration dans les vestiaires mais il faut rester mesuré. On reste sur un début de championnat correct. On s’accroche. Ce genre de match nous fait grandir et on doit grandir tous ensemble».





Laurent Guyot, entraineur d’Annecy

«Je suis satisfait de prendre un bon point compte tenu du scénario du match. On entame toujours bien les matchs mais on n’arrive pas à poursuivre. Quand on a des temps forts, il faut concrétiser. C’est une grosse performance mentale de revenir au score. On reste performant et solide à l’extérieur et je félicite les joueurs ».