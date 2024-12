Benoît Tavenot (SC Bastia) : « Rester vigilants face au Red Star »

« On arrive à se créer des occasions, il faut qu’on concrétise » soupire Lamine Cissé le jeune attaquant du Sporting quelques heures avant défier le Red Star à Saint-Ouen. En effet, bien que l'équipe parvienne à se positionner offensivement, les buts restent rares.

« Si on ne perd pas, on ne gagne pas non plus et on avance lentement et les autres équipes se rapprochent. On ne doit pas stagner car la zone rouge est à 3 points. On manque d’agressivité offensive et il faut progresser là-dessus. On ne tire pas suffisamment au but et on doit prendre nos responsabilités ». ajoute le joueur.





De son côté et avant d’évoquer le match à venir, l’entraineur Benoît Tavenot revient brièvement sur la rencontre de mardi à Ajaccio (0-0). « On est vraiment rentrés frustrés, il nous a fallu évacuer cette déception et vite basculer vers le match de ce vendredi », explique le technicien. « On n’est pas en perdition, loin de là, mais il faut valider ce qu’on fait. » Benoît Tavenot pointe également la carence offensive de ses joueurs. « On doit être plus réactifs, percuter plus vite. On a de la détermination dans la récupération du ballon, mais on en manque devant le but, et ça nous pénalise. On manque de spontanéité, on se sécurise trop. Ce n’est plus le moment de faire des constats, mais de passer à l’action et d’activer les leviers pour avancer. Est-ce qu’il faut toucher le feu pour voir s’il brûle ? Le point de bascule se fera-t-il lorsqu’on se sera brûlé les fesses ? »



Quant à l’adversaire de ce vendredi, le Red Star, Tavenot le considère comme une équipe en construction. « Ils viennent de se faire sortir de la Coupe de France par une bonne équipe de N2. C’est un club qui est en rodage, avec une ferveur populaire autour. Ils ne valident pas encore ce qu’ils font, mais il faudra rester vigilants. »



Pour cette rencontre, Benoît Tavenot devra se passer des services de Roncaglia et Janneh (suspendus) et de Guevara et Ariis, blessés. Il récupère par contre Christophe Vincent.

Sur place le Sporting bénéficiera de nombreux supporters et le parcage qui leur est dédié est complet.