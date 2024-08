Benoît Tavenot (SC Bastia) : "J’ai dit aux joueurs de puiser dans l’énergie du stade et de se lâcher"

Benoît Tavenot (SC Bastia)

« On est allé chercher la victoire. On a eu la valeur mentale. On a trouvé des ressources quand il fallait et sur la fin on a souffert. En première période on n’a pas assez pris la profondeur. On est en chantier, mais on avance. On se construit peu à peu avec des joueurs qui ont du talent. C’est la victoire d’un groupe, la victoire d’un stade. J’ai dit aux joueurs de puiser dans l’énergie du stade et de se lâcher. Personnellement, ça a été une grosse charge émotionnelle jusqu’au coup d’envoi. Il va falloir maintenant valider ce qu’on a fait ce soir vendredi prochain ».





Omar Daf (Amiens)

« Bastia a mis de l’engagement, on a eu du répondant, on a fait preuve de caractère. On a eu des occasions, mais aussi beaucoup de déchets. On avait la volonté de ressortir le ballon, mais on a manqué de justesse technique et sur la fin alors qu’ils étaient fatigués on a mal joué le coup. On n’a pas fait un gros match ».