Bénédiction de la mer à Portivechju : une tradition incontournable

La procession, menée par l'abbé Don-Thibault, a pris son départ sur les quais, avant de se diriger vers le cœur du golfe. À bord de la vedette de la SNSM, l'abbé Don-Thibault, accompagné de la confrérie Santa Cruci et de la statue vénérée de Saint-Pierre, attendait les nombreux bateaux pour la bénédiction tant attendue. Des dizaines d'embarcations, de toutes tailles, se sont rassemblées en un véritable ballet maritime pour assister à ce moment de communion sur les eaux bleues. La cérémonie, marquée par un profond sentiment de partage et de dévotion, a également vu la participation du maire de Portivechju, Jean-Christophe Angelini, soulignant l'importance de cette tradition pour la communauté "cette bénédiction en mer, au-delà de son caractère religieux, reste un puissant symbole d'unité et de protection pour tous ceux qui vivent au rythme de la mer." a-t-il indiqué.