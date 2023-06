Belvedere-Campomoro : une personne âgée sauvée de la noyade

La victime d’un de début noyade était en arrêt cardiorespiratoire quand l'alerte a été donnée. Des témoins sur place ont commencé la réanimation cardiopulmonaire.

Les Secouristes du Patrouilleur de Surveillance et de Sauvetage du Valinco - SNS 7-012 et l’équipage d’un VSAV des Sapeurs-Pompiers du Rizzanse renforcés par une équipe médicale du Samu 2A et l’hélicoptère Dragon 20 ont rapidement pris le relais.

La victime a pu être, ainsi, réanimée, et évacuée par hélicoptère sur le Centre Hospitalier d’Ajaccio.