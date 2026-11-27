« Ce spectacle* est inspiré des voyages de mes compatriotes corses depuis le 19e siècle. On y trouve des ballades de jazz, folk et bossa nova, pour certaines inspirées de répertoires traditionnels, dont le répertoire corse. J’y chante en plusieurs langues : Français, anglais, corse, portugais, espagnol » explique la chanteuse.

Accompagnée au Piano, bandonéon, percussions par Philippe Biondi, à la contrebasse par Philippe Leiba, au saxophone alto, flûte, clarinettes par Tullia Morand, la chanteuse propose un véritable voyage musical, tout en douceur, poétique autour de la planète. Lucia Santucci et Cisariu Raffini ont également participé à la genèse du spectacle avec des poésies originales en langue Corse, ainsi que l’auteur Gilles Zerlini. De plus L’inspiration de grands auteurs du voyage, comme Joseph Conrad, Charles Baudelaire et autres poètes du monde a guidé la création et colore le spectacle par leurs émouvants textes évocateurs d ‘aventures. Et comme à son habitude, Fabienne Marcangeli installe le concert dans une scénographie poétique, ponctuée de lectures et de de photos projetées, inspirées des voyages de ses compatriotes Corses depuis le 19e siècle, une expérience musicale et littéraire en plusieurs langues, sensible et immersive avec la participation du comédien Petru Pasqualini. « J’ai toujours aimé les voyages : l’Ailleurs, celui de l’Aventure, celle dont on rêve dans ses draps d’enfants, dans les langues que l’on apprend à l’école, dans les chansons que l’on entend au poste, comme on disait … On s’imaginait alors converser avec les peuples de contrées lointaines, sans barrières, chanter avec eux, vivre avec eux, travailler avec eux, résister avec eux… Oui J’aime les peuples, et les chants de leur mémoire, de leurs aventures et de leurs exils … Oui j’aime l’ histoire de cette île, la mienne, où les voyages furent, et sont… plus qu’ une nécessité… et encore plus celle d’une île dans l’île, le Cap Corse … comme un mât qui se dresse, pour dire Avanti, franchemu, traversons la Mer, u Mare nostrum. Du Cap sont partis des hommes, chercher aventures et fortunes et, dans ces lointains pays, la plupart pour survivre, et nourrir leurs familles : L’EXIL vers les Amériques ! Venezuela, Puerto Rico, Etats Unis. Les racines que ce Cap Corse m’a données depuis les années 60, au village de Luri, ont alimenté ma volonté d’évoquer poétiquement non seulement le voyage, mais une histoire d’hommes courageux ! ».Trente années après ses débuts dans la musique, grâce à un disque de Coleman Hawkin, Fabienne Marcangeli crée ce magnifique « ViaghJazz ».

Ce spectacle se jouera dans le cadre du festival Terra di’ Conti, fondée en Balagne il y a 5 ans. « Notre volonté est de redonner vie à une pratique profondément ancrée dans la culture corse : la transmission orale. Il est inspiré des veillées d’autrefois, où la parole circulait librement entre générations » souligne Aurelia Sicurani co-fondatrice du festival. « Pour sa 5e édition** notre festival va réunir le public autour de la parole, des récits et des traditions musicales. Fidèle à son esprit, il fera dialoguer la tradition orale corse avec les récits et les imaginaires venus d’ailleurs. Théâtre, musique, poésie et conte oral composeront un voyage des légendes maritimes aux traditions de la Perse antique, tout en conservant l’ancrage du festival en Balagne ».