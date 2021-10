Belgodere : 4 blessés dont 1 dans un état grave dans un accident de la circulation à Lozari

Le choc qui s'est produit sur la route territoriale 30 entre a été violent.

Les sauveteurs de L'Ile-Rouse, Belgodere et Calvi, arrivés rapidement sur place ont porté secours à 4 blessés : 3 femmes et 1 homme de 80 ans.

Si trois d'entre eux ont été choqués par l'accident , le quatrième, une des 3 femmes, en arrêt cardio-respiratoire a dû être évacué par Dragon 2 , l'hélicoptère de la Sécurité civile sur l'hôpital de Bastia.

La route a été longuement coupée pour permettre l'intervention des secours et la prise en charge des blessés.