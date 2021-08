Beach tennis : la Corse sera bien représentée aux championnats de France

«Ce stage a été mis en place par le comité de beach tennis de la ligue corse de tennis avec le soutien du club Marana Beach Tennis » indique Arnaud Guilloux, responsable du beach tennis à la Ligue Corse de Tennis. «Il s’agit d’un stage de préparation pour nos 6 équipes qui représenteront la Corse aux championnats de France les 19, 20 et 21 août prochains sur la plage de Malo à Dunkerque ». La Corse sera bien présente avec 2 équipes féminines, 2 équipes masculines et deux équipes de jeunes de 15/16 ans*.

«Pour peaufiner notre préparation, nous avons fait venir Régis Courtois, une pointure en beach tennis, multiple champion de France et aussi très performant sur la scène internationale » souligne Virginie Papaceit, championne de Corse et trésorière du Marana Beach Tennis, club phare en Corse. «Il y a eu des entrainements physiques, tactiques, individuels, en binômes, collectifs et en situation. Des entraînements adaptés à chacun» précise de son coté Régis Courtois, un habitué de la Corse car il y dirige très souvent des stages pour les licenciés insulaires. Ces championnats de Corse seront très relevés avec la participation de 32 équipes féminines, 32 masculines et 36 équipes de jeunes. «On ne prétend pas à un podium car le niveau en France est d’un haut niveau avec des joueurs professionnels » souligne Virginie Papaceit, «nous y allons avec l’ambition de figurer dans le premier milieu de tableau ».





Une discipline en devenir en Corse

Le comité de beach tennis sous la houlette d’Arnaud Guilloux effectue un gros travail au sein de la ligue corse de tennis pour que le beach soit au premier plan et non plus une discipline associée. «On a en projet un espace sable au centre d’entraînement de la ligue à Lucciana et cela passe aussi par la formation d’instructeurs diplômés d’Etat ». 4 clubs existent actuellement en Corse à Furiani avec le Marana Beach, la Raquette Club du Cap Corse, le TC Folelli et le Beach tennis Corse Sud à Sainte Lucie. Une structure est aussi sur le point de naitre à Ajaccio. Le beach tennis regroupe environ 200 pratiquants en Corse dont une bonne centaine au Maraba Beach Tennis. «A contrario d’autres sports, le covid ne nous a pas handicapés car nous sommes un sport de plein et nous avons eu beaucoup de licenciés » explique Virginie Papaceit. Le club de la présidente Caroline Barthe a vraiment dopé la discipline sur l’île multipliant les tournois et les stages. «Nous aurons déjà un tournoi du 28 au 30 août, en soirée de 16h à 20h puis un BT1000 les 4 et 5 septembre». Ce tournoi figure comme l’une des 8 étapes sponsorisées du France Beach Tour. «C’est vraiment une très belle opportunité que nous offre là la Fédération car ce sera un tournoi très relevé, un BT 1000 autrement dit 1000 € de price money et 1000 points au classement » précise Virginie Papaceit.



* Les équipes Corses engagées en championnat de France

Equipe féminines :

Virginie Papaceit/Amandine Renault (Championnes de Corse)

Hélène Turibe/Julie Alix

Equipes masculines :

Jean-Baptiste Requier/Eric Alix (Champions de Corse)

Brice Massal/ Eric Kerneis

Equipes jeunes 15/16 ans :

Livia Catoni/Léane Thepaut

Lucas Raffaelli/Fabio Guilloux