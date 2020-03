Bastia : une voiture incendiée à Lupino

Tout au long de notre campagne, nous avons favorisé l’expression démocratique par la circulation de la parole au cours de nos débats publics et de nos réunions de quartier.

Une campagne électorale s’enrichit de l’opposition démocratique entre les différents projets des candidats.

S’il est décevant de voir certains céder aux sirènes de l’invective, il est en revanche inadmissible de constater que d’autres salissent la démocratie avec des pratiques d’intimidation.

Depuis plusieurs semaines, des membres de notre équipe ont eu les quatre pneus de leur véhicule crevés, leur voiture dégradée et, tout récemment incendiée. Certaines personnes qui s’investissent à nos côtés ont même été menacées à différentes reprises.

Je condamne avec la plus grande fermeté ces actes d’une incommensurable lâcheté.

Mais loin de nous décourager, ils renforcent notre détermination à faire triompher notre vision du Bastia de demain.