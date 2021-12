Bastia : une mer de nuages au-dessus de la ville

Si un anticyclone est le plus souvent synonyme de beau temps, celui de 1025 hpa qui est actuellement centré sur la France crée un phénomène d’inversion se traduisant par brumes et brouillards. La température de l’air au sol se trouve être actuellement plus froide que la température en altitude (air venant d’Afrique) alors que normalement la température est censée décroitre avec celle-ci. L’humidité, due à la mer, se retrouve ainsi emprisonnée entre ces deux couches aux températures opposées, engendrant stratus, brumes et brouillards.

Si ce phénomène de brouillard dit d’inversion bien connu des météorologistes n’est pas courant en Corse, il n’est pas non plus exceptionnel.