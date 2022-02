Bastia : une journée pour mieux comprendre la maladie d'Alzheimer

En Corse , plus de 3 800 personnes souffrent de la maladi e d’Alzheimer et les femme s sont davantage touchées que les hommes, avec 68 % des malades, soit 2 600 personnes. « Il y a ensuite 1 300 personnes qui ont Parkinson et 600 avec la sclérose en plaque s . Ces chiffres datent de 2019 », explique Ali x Nicoud, docteur en neuroscience s et animatrice de la conférence or ganisée ce l undi 14 f évrier, au t héâtre de Bastia.



"La Corse étant une région vieillissante , il est nécessaire d’informer la population à ce sujet." C’est pourquoi les le c entre Communal d’A ction s ociale et le g roupe Malakoff Humanis, organisateurs de l'événement ont décidé d'organiser cet événement.

« C’est la première fois que je fais cette conférence en Corse » assure Ali x Nicoud qui est aussi la formatrice scientifique sur la maladie d’Alzheimer.



Différents exercices pour stimuler la mémoire



D urant toute la matinée , le public a réalisé des exercices de mémoire et d’ attention avec sérieux et plaisir . Lors des corrections tout le groupe a participé sans hésiter et dévoilé son score qu’ il soit bon ou mauvais . La centaine de participants a aussi profité des explications et des exemples donnés par Alix Nicoud.

Cette dernière a exposé dans un premier temps les différents types de mémoires . Le cerveau doit analyser les informations afin de les stocker dans une mémoire qui peut être à court terme , sémantique , épisodique , procédurale ou perceptive , et peut ensuite les récupérer.



Pour illustrer ses propos , le maître de conférences a utilisé des anecdotes racontées par d’ anciens participants à une de ses c onférences , « Une d ame pensait perdre la m émoire, car un j our, après deux h eures de c onversation, elle ne se souvenait plus de rien. Je lui ai demandé si cette conversation était intéressante . Elle m’a répondu que non. Donc elle ne perdait pas la mémoire , elle n’avait simplement pas jugé nécessaire de la stocker ».



Selon Alix Nicoud, le cerveau est identique à la France : « Chaque partie du cerveau a un rôle différent . C’est comme notre pays , chaque ville a une spécialité , à Montbéliard il y a le nougat , à Dijon la moutarde , etc. Si l’ un arrête sa production , l’ autre n’est pas touché. Cela se passe de la même façon dans le cerveau ».



L’ attention , un facteur essentiel de la mémoire Sans attention , la mémoire ne peut enregistrer efficacement les informations . Mais elle prend beaucoup d’ énergie et fonctionne par phase . C’est-à-dire qu’on ne peut pas avoir une attention stimulée 24 h /24. « On ne retient pas tout , mais c’est à nous de choisir comment retenir le meilleu r » affirme la docteur e.



L’ attention se travaille et devient moins épuisante avec le temps . Les différents tests font beaucoup réagir le public et tout le monde y participe de bon cœur. Le premier , pour travailler l’ attention sélective , est assez simple , à compter l e nomb re d e pass e s fait es par l’équi p e blanc he.

Le résultat est en majorité facilement trouvé, mais personne n’a remarqué certains détails . Une joueuse sort de l’ image , un gorille passe entre tout le monde et le rideau au fond change de couleur . Même après plusieurs visionnages , certains ne les remarquent toujours pas. Preuve qu’une fois l’ attention totalement focalisée sur une chose , rien d ’autr e n’est retenu. « On éduque notre attention en fonction de notre intérêt », explique le maîtr e de conférence s.



D’ autres tests sont réalisés pour travailler l’ attention soutenue , qui rentre en compte lorsqu’il faut être vigilant , exemple donne par Alix Nicoud : « Si vous êtes dans un champ de hautes herbes et que je vous dis qu’il y a des serpents , votre attention sera soutenue ». Et l’ attention exécutive , permettant de bloquer certains réflexes pour se concentrer sur autre chose . Comme lorsque quelqu’un téléphone en conduisant.