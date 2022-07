Bastia : une fête très colorée dédiée aux mangas

Beaucoup de monde s’est pressé au centre culturel l’Alb’Oru en fin d’après-midi pour participer à cette manifestation mis en place par Jocelyne Casta, directrice des bibliothèques et médiathèques de la ville de Bastia, et ses animatrices et animateurs.

Une fête très colorée dédiée aux mangas qui a débuté par une belle démonstration du club Aïkido d’Ajaccio.





Cette journée était l’occasion de restituer les projets menés durant l’année au sein du club de manga de la médiathèque Barberine Duriani.

Ce club, « La brigade des Otaku », regroupe une quarantaine de passionnés de manga et se réunit une fois par mois environ. Le terme japonais otaku, qui nomme un fan de manga, est composé du substantif « taku » signifiant « chez soi » et de la préposition honorifique « o ».





Le club est né en février 2021, à la sortie du 2ème confinement. Alors que les lieux culturels étaient encore fermés au public, c’est par internet que la brigade de l’Alb’Oru s’est développée. Le petit groupe de 6 adolescents au départ s’est vite étoffé avec pour vectrice la lecture. La culture rendue à l’air libre quelques mois plus tard permit à tous ces jeunes de se réunir et partager leur passion commune. Ces rencontres prirent ensuite la forme d’ateliers : dessins, rédaction, animations… Très vite la médiathèque fut colorée de cosplay (costumes). Ce samedi était aussi l’occasion aux Otaku de présenter le premier numéro de leur « mangazine qu’ils ont créé : « Salta ». Durant toute l’année la brigade des otaku, accompagnée de l’illustratrice Julie Bois et de l’enseignant Tittò Limongi, a travaillé à la rédaction de ce premier mangazine qui contient chroniques et dessins.

L'après-midi avait aussi pour but de proposer à tous les publics des activités autour du manga :



Les différents ateliers



Dans le labo de Bulma

Atelier Gaming

L’association Nustrale Gaming avait mis en place des jeux vidéo sur le thème du manga. Entre retrogaming, Playstation 5 et technologie, les jeunes et moins jeunes se sont bien déridés !





Le sabre de Tanjiro

Atelier découverte de l’Aïkido avec l’association Aïkidojo d’Ajaccio avec la découverte des différentes techniques qui composent cet art et le maniement du sabre comme Tanjiro Kamado !





Les apprentis Mangakas

Atelier de dessin Manga

Le rendez-vous des apprentis mangaka avec initiation aux différentes techniques du dessin manga. Moment d’échanges aussi entre passionnés.





Les visages de Yugi

Atelier de maquillage d’inspiration manga.





Dans la peau de…

Exposition des photos des cosplayers

Cette belle animation estivale s’est terminée avec un « Battle Royale », un quizz géant sur la culture manga.