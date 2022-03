Bastia : une concertation publique ce 16 mars pour établir un nouveau plan de circulation

La suppression de 9 places de stationnement dans le virage du Boulevard Paoli situé au niveau du 11 de la rue, qui a permis un meilleur passage des poids-lourds, camions et bus.

Les interdictions de tourner à gauche sur le Boulevard Paoli

L’inversion des sens de circulation rues, Salicetti, Salvatore Viale et Abbatucci (vers la Place Saint-Nicolas)

Les Stops à la place des priorités à droite au carrefour de l’Octroi.

Faut-il maintenir l’interdiction de tourner à gauche sur le boulevard Paoli et l’inversement du sens de circulation dans certaines rues du centre-ville de Bastia ? La municipalité invite les riverains à s’exprimer sur le sujet lors d’une concertation publique ce mercredi 16 mars à 18 heures, en salle du conseil municipal.Ces aménagements avaient été mis en place dès le début des travaux du tunnel, le 18 février 2022, pour fluidifier le trafic en centre-ville. Si certains d’entre eux ont déjà été retirés dès le 6 mars, date de la réouverture du tunnel avec quelques jours d’avance, la mairie indique que « certains aménagements ont démontré leur grande efficacité » et propose aux riverains de les maintenir pour continuer à décongestionner la circulation sur le long terme ».Au programme :Les observations des riverains seront ensuite intégrées aux futurs scénarii proposés. « Il y en aura trois et tous les bastiais pourront voter sur internet pour choisir celui qui sera adopté définitivement », précise la mairie. Ce vote devrait s’effectuer dès la semaine prochaine, celle du 21 mars. En attendant, les aménagements restants sont maintenus jusqu’à la fin de la consultation.