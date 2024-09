Bastia : un pin parasol bicentenaire du Jardin Romieu doit être abattu

Un des majestueux pins parasols du Jardin Romieu sera bientôt abattu. Une décision douloureuse mais inévitable, prise par la Ville après une étude approfondie révélant l'état sanitaire critique de l'arbre. "Malgré les efforts d’entretien des services municipaux, ce Pinus Pinea de 25 mètres de haut présente des signes alarmants de dépérissement." indique la municipalité dans un communiqué en précisant que "une dégradation avancée du houppier, des zones de pourriture interne et la présence de champignons lignivores, dont le redoutable Armillaria spp., mettent en danger sa structure. Ce champignon est particulièrement préoccupant, non seulement pour cet arbre, mais aussi pour les autres essences du jardin, qu'il pourrait contaminer." Mandaté par la municipalité, le cabinet d’experts ARBEAO a rendu son diagnostic sans appel : l’arbre est condamné. "Le pin est sévèrement affecté par des parasites et n'a plus la vigueur nécessaire pour se régénérer", conclut l’étude. Les risques pour la sécurité des visiteurs et des infrastructures alentour, notamment les remparts et l’escalier du jardin, sont jugés trop élevés pour maintenir l'arbre en place.



Cet abattage, programmé pour le mois de septembre, marque la fin d'un cycle naturel. Ce pin parasol, déjà âgé de près de 200 ans, a atteint sa limite de longévité en milieu urbain. "Des interventions réalisées en 2003 et 2018 avaient permis de prolonger sa vie, mais l'arbre ne peut plus être sauvé. détaille la Ville de Bastia, en assurant que "le caractère unique du Jardin Romieu ne sera pas altéré." De nombreuses autres essences historiques, comme le filaria à l’entrée haute ou les oliviers dans la partie basse, continueront de donner son charme à cet écrin de verdure. Quant au belombra, qui trône fièrement au centre du jardin, il reste un symbole fort du savoir-faire des jardiniers bastiais du 19ème siècle.