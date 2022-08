Bastia : un outil numérique pour redynamiser les commerces en centre-ville

Depuis janvier 2022, la mairie de Bastia a entamé un travail de recensement des locaux vacants dans son centre-ville pour permettre à des commerçants désireux de s’installer, de réinvestir des locaux à l’abandon. Le diagnostic réalisé a permis de recenser un peu moins de 50 sont vacants sur les 600 commerces présents sur les 5 artères commerciales que sont le boulevard Paoli, la rue César Campinchi, le boulevard Gaudin, la rue Napoléon et l’avenue Emile Sari.Pour lutter contre la vacance commerciale, la Ville a récemment lancé le dispositif BoursOloco, véritable passerelle digitale permettant la mise en relation directe des porteurs de projets en recherche de locaux et les professionnels de l’immobilier disposant de biens répondant aux critères d’implantation en centre-ville. "Pour faciliter l’installation des commerçants, des artisans et autres professions, le dispositif BoursOloco les aide à trouver un local approprié à leur activité. Ces derniers, porteurs de projets, expriment des difficultés pour trouver des informations sur les locaux disponibles et sont souvent perdus face à une offre globale non adaptée à leurs besoins. Ils recherchent également à être conseillés et orientés dans leurs démarches. Pour faciliter l'accès des porteurs de projets au dispositif, deux partenaires sont déjà associés à la démarche, Avvià-CAB et BGE et de nouveaux les rejoindront bientôt." indique la municipalité qui précise que des groupes de travail mensuels seront mis en place avec l’ensemble des professionnels de l’immobilier mais aussi avec les propriétaires qui "ont souvent des difficultés à mettre en location leur bien car ils ne savent pas toujours par quels moyens les louer et quels sont leurs droits et devoirs, ou bien ils rencontrent des difficultés à la mise en conformité de leurs locaux et sont freinés par leur peur d’un impayé locatif."Véritable « Bourse aux locaux », qui consiste à faire connaître l'offre immobilière disponible sur la commune et d'informer les professionnels, commerçants, artisans et entrepreneurs potentiellement repreneurs ou porteurs de projet des disponibilités, cette plateforme a déjà fait ses preuves puisque depuis son utilisation, sur les 300 locaux sans commerce à Draguignan seulement 15 sont vides à présent.