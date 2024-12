Bastia : un droit de préemption pour diversifier les commerces du centre-ville

Le centre-ville ancien de Bastia ne brille pas par sa diversité de magasin, et c’est une situation à laquelle la municipalité souhaite remédier. Lors de son dernier Conseil municipal de l’année, qui s’est tenu jeudi 19 décembre, les élus ont voté en faveur d’un droit de préemption commercial communal. Concrètement, cette mesure permettra à la municipalité de mettre son veto lors de la cession d’un bail commercial si la nouvelle boutique est déjà présente en nombre en centre-ville afin de favoriser les enseignes dont le secteur manque cruellement.



Favoriser la diversité des commerces implantés

Cette nouvelle mesure vise à redynamiser le commerce de proximité et à renforcer l’activité économique de Bastia. D’après la mairie, le centre-ville ancien, qui s’étend de la Place d’Armes jusqu’au port de Toga, compte 972 locaux commerciaux, dont 125 d’entre eux sont actuellement vacants. De plus, sur tous les commerces présents, certains sont présents en nombre, à l’image des 32 agences immobilières ou des 16 opticiens implantés en cœur de ville. Pour résoudre ce problème, la municipalité souhaite verrouiller l’accès du centre-ville à certains types de commerces dans des zones bien définies. Elle utilisera son droit de préemption lors des cessions de baux commerciaux si jamais le repreneur souhaite ouvrir un type de commerce déjà présent en nombre. Par exemple, il ne sera plus possible d’implanter de nouveaux restaurants ou bureaux de tabac sur le boulevard Paoli, qui est déjà suffisamment pourvu. À l’inverse, la mairie n'a pas pour objectif de garder ces biens, mais « de les rétrocéder à des porteurs de projets adaptés aux besoins identifiés », précise la première adjointe Emmanuelle de Gentili. Parmi ces commerces plébiscités par la municipalité, on retrouve des enseignes d’équipements sportifs, des micro crèche, des boutiques spécialisées dans la seconde main ou encore des magasins de bricolage ou d’équipement pour la maison.