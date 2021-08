Bastia : tunnel fermé après un accident qui a fait 4 blessés

Pierre-Manuel Pescetti le Mardi 24 Août 2021 à 14:31

Quatre personnes ont été blessées dans un accident de la circulation survenu dans le tunnel de Bastia ce mardi 24 août à 14 heures. Trois voitures et une moto sontt impliquées dans l'accident. Les pompiers de Bastia et de Luri se sont rendus sur place, renforcés par le SAMU, pour apporter les premiers secours au motard et aux trois personnes blessées dans les trois voitures. Le tunnel a été fermé pour faciliter l'intervention des secours.