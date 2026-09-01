Bastia, thème de l'exposition signée Joseph-Antoine Salviani à la citadelle

« Au crépuscule de mon métier d’enseignant, j’ai voulu rendre hommage à cette ville de Bastia dans laquelle je travaille depuis plus de 40 ans ». Joseph-Antoine Salviani est en effet professeur de Lettres Modernes au lycée Paul Vincensini de Bastia. Il a été formé à l’art à l’Université Paul-Valéry de Montpellier puis à la littérature à Corte. « Cette expo intitulée Nucenti e peccatori est vraiment un choix personnel car j’ai fait toute ma carrière à Bastia et c’est pour moi une sorte d’hommage, de mise en lumière avant la retraite et de regagner mon village de Santa Lucia di Mercurio dans le Bozziu ».





Dans sa galerie de la rue des Turquines*, une bonne trentaine de toiles acryliques à la gloire de sa ville : Vieux-Port, Citadelle, ruelles, monuments, St Jean, personnages, barques, toits, place de la Chartreuse… « Ces toiles reflètent ce que j’ai observé durant toutes ses années et j’ai misé sur la couleur avec parfois quelques vers pour accompagner l’œuvre » souligne l’artiste. Des toiles parfois inspirées de vieilles photos en noir et blanc, mais aussi des peintures sur bois comme cette immense fresque de 3,5 m sur 45 cm, medley des plus beaux endroits de la ville, ou encore un gros clin d’œil au Sporting Club de Bastia.

Un joli Bastia à découvrir dans cet atelier niché au cœur de la Citadelle. Lors de cette journée, l’écrivain et poète a présentéaussi sa dernière pièce de théâtre qui sortira en novembre et qu’il souhaite faire jouer à ses élèves. Il livrera quelques extraits de celle-ci. « C’est un drame familial, inspiré d’une histoire vraie, un mariage empêché dans la Corse d’antan, sur les non-dits ». Joseph-Antoine Salviani vous parlera aussi de son Bozziu, un de ses refuges l’heure de la retraite arrivée. « J’aurai deux lieux de retraite. Mon village du Bozziu et une nouvelle terre d’accueil que j’ai découvert lors de mon escapade sur le chemin de St Jacques de Compostelle : les monts de l’Aubrac. J’y ai découvert un nouvel espace, une autre nature, la gentillesse de ses habitants ». Après cette présentation dans le cadre de ces journées du patrimoine, l’expo sera visible tous les soirs à partir de 18h et le week-end en journée.

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* A Galleria d’Art Ghjiseppu-Antone Salviani 11 rue des Turquines – Citadelle - Bastia

