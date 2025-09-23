Bastia : testés positifs à l'usage de stupéfiants au volant, deux hommes interpellés

Les hommes de la direction départementale de la Sécurité publique de Haute-Corse ont procédé à une double interpellation la nuit dernière. Les policiers de Bastia, lors d'un contrôle routier, ont interpellé deux hommes de 38 et et 32 ans. Ces derniers ont été testés positifs aux stupéfiants.

Par ailleurs, les forces de l'ordre ont constaté aussi que le véhicule des deux contrevenants n'était pas assuré. Les deux hommes ont été placés en garde à vue. Leur automobile a été saisie. Ils se sont vus notifier le retrait de leur permis de conduire.

Un peu plus tôt dans la journée de lundi, un autre automobilist avait été controlé positif lors d'un test d'alcoolémie.

Il a été également interpellé et placé en garde à vue. Son véhicule qui n'était pas assuré é a été placé en fourriere.