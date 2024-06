Bastia se prépare à célébrer la Saint Antoine

C’est la journée la plus attendue de l’année au couvent Saint Antoine. Comme chaque année, le jeudi 13 juin, l'ancienne bâtisse sur les hauteurs de la ville fondée au XVIème siècle par le Père Mariano de Nebbio célébrera le protecteur de Bastia, qui est aussi le patron des marins, des naufragés et des prisonniers, également invoqué pour retrouver les objets perdus, recouvrer la santé et exaucer un vœu. Alors, à la veille de l’événement, des dizaines de bénévoles s’activent aux côtés des frères capucins sardes, pour préparer la fête qui débutera dès 6 heures du matin par des célébrations religieuses. « Quatre messes assurées par des prêtres de la ville vont se succéder », se réjouit le père supérieur François-Dominique, qui s’affaire aux derniers préparatifs. La cinquième célébration, prévue à 10 heures 30, sera quant à elle présidée par son éminence le cardinal François Bustillo.



Après une pause liturgique, des centaines de Bastiais se réuniront à 17 heures, pour participer à la procession solennelle aux abords du dernier couvent capucin de Corse avant d’assister à la dernière messe de la journée prévue à 19 heures.



Cependant, si la journée est religieuse, elle n’en est pas moins festive. Et pour cause, une kermesse tenue par les bénévoles du couvent ouvrira ses portes dès 14 heures. Toute l’après-midi, les enfants pourront alors profiter de la pêche à la ligne, du stand de pâtisserie ou encore de celui de fanfreluches. « C’est très familial, l’entrée est libre », précise le père supérieur.



Pour finir la journée dans la convivialité, barnums, stands de grillades, buvette et tables par dizaines se dressent déjà à l’ombre de la bâtisse érigée en 1525, en partenariat avec l’association U pane Sant Antone. « Nous attendons cette soirée avec impatience, pour se retrouver entre amis, toujours dans la bonne humeur », lance le bénévole Antoine Ronchi, qui participe à la vie du couvent depuis 60 ans. Et au père supérieur François-Dominique de renchérir : « La soirée est placée sous le signe de la convivialité. »



De son côté, monsieur Paranchi, du haut de ses 91 ans, est le doyen des bénévoles et se souvient de chacune des fêtes depuis 1938 : « Lorsque j'avais 5 ans, c'est mon père qui m'a fait découvrir la Saint Antoine. J'ai été témoin de toutes les célébrations depuis. J'ai même connu les frères capucins français [installés dans le couvent jusqu'en 1984]. » Pour lui, le 13 juin est toujours l'occasion « de se retrouver entre amis, entre frères ».



Animée par des groupes de musique corses, la soirée a pour vocation de rassembler, mais également de faire vivre le couvent. Car chaque consommation vendue revient à la structure religieuse. « En moyenne, grâce aux gains des divers stands, nous arrivons à récolter entre 18 000 et 20 000 euros à chaque édition », précise Antoine Ronchi, soucieux d’aider le couvent, témoins de « tant de bons moments ».