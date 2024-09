Bastia renforce sa lutte contre le non-recours aux droits avec une nouvelle convention

Ce mardi, une nouvelle convention a été signée entre l’État, représenté par le préfet de Haute-Corse, Michel Prosic, et le maire de Bastia, Pierre Savelli, pour élargir le programme Territoire Zéro Non-Recours aux Droits (TZNRD). Ce projet avait été lancé en 2020 dans plusieurs quartiers de la ville, avec pour objectif de lutter contre le non-recours aux droits sociaux. "Bastia a toujours fait de l'accès aux droits une priorité", rappelle Pierre Savelli. Désormais, cette lutte prend un nouvel élan avec l’extension du programme à de nouveaux secteurs de la ville.



Depuis la signature de la première convention en novembre 2020, Bastia est devenue une ville pionnière en matière d'accès aux droits pour ses habitants. Les quartiers de Paese Novu, Cité des Monts, Cité des Lacs et Cité des Arbres avaient alors été ciblés pour expérimenter cette démarche. L’objectif : déployer une politique de proximité pour permettre aux citoyens de connaître et d’exercer leurs droits. Cette expérimentation a rapidement montré des résultats encourageants, poussant la municipalité à élargir le dispositif aux quartiers de Saint-Antoine et San Gaétanu dès 2022, puis aux résidences Barbesino et Charles Rocchi en 2023.

Les retours positifs ont conduit la ville à proposer un nouvel essor pour la période 2024-2027. "Nous devons continuer à aller vers les populations et à renforcer notre présence dans les quartiers", a déclaré le maire lors de la signature de cette nouvelle phase. La convention signée ce mardi vise à inclure de nouveaux territoires, notamment les Logis de Montesoro, Cité Aurore, Paese Novu et le Quartier du Vieux-Port dans le centre ancien.

Cette nouvelle étape marque également la reconnaissance du travail accompli à Bastia. Le jury de l’appel à projets TZNR a en effet souligné la "maturité et la solidité" de la gouvernance mise en place dans la ville. Bastia bénéficiera donc de l’évaluation nationale des TZNR dès 2024, aux côtés des onze autres territoires ayant démarré l’expérimentation en 2023.



La problématique du non-recours aux droits reste un enjeu de taille pour la ville. Selon les services municipaux, près de 30 % des ayants-droits ne bénéficient pas des prestations auxquelles ils ont droit. Les raisons de ce renoncement sont multiples : méconnaissance des dispositifs, difficulté à constituer les dossiers administratifs, dématérialisation des services, ou encore défiance à l’égard des institutions. "Il est inacceptable que des habitants ne puissent accéder à leurs droits en raison de procédures trop complexes", souligne Michel Prosic.

Les conséquences sont lourdes : une fragilisation des populations vulnérables, une marginalisation croissante, et une aggravation des problèmes sociaux. C'est pourquoi la lutte contre le non-recours est devenue un "objectif essentiel de préservation de la cohésion sociale", inscrit parmi les priorités de la municipalité.



Avec ce nouveau dispositif, le Centre Communal d'Action Sociale de Bastia renforce sa mission en faveur des plus démunis. La ville, déjà dotée de structures telles que la Maison des services publics et le centre social François Marchetti, où se tiennent des permanences de la CPAM, de la PMI, et du RSA, s'efforce d'améliorer encore l'accès aux services publics dans les quartiers prioritaires.