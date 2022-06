Bastia : premier festival de la "Forêt merveilleuse" réussi à Paese Novu

Ce projet de la "Forêt merveilleuse", dans un espace à protéger et à partager, comporte plusieurs objectifs : pédagogiques avec l’acquisition de connaissance en sciences du vivant, en développement durable, en Arts plastiques, en musique, en EPS (découvrir, parcourir cet espace naturel en mini-randonnée, en vélo…) et éducatifs (acquisition de savoirs faire, de savoir être (comprendre, respecter, aménager un espace partagé, le faire découvrir). Le projet est porté en partenariat avec deux classes de l’école François Amadei, une classe de CE2 et une classe de CE1 de Philippe Frasseto et l’association OPRA qui œuvre au quotidien dans les quartiers sud de la ville. Cette action de Cité éducative s’effectue avec les services de l’État, la mairie de Bastia, le CCAS, OPRA et de nombreuses associations.





Dans un 1er temps, le but était de faire découvrir cette forêt peu connue, aux enfants et aux parents. Dans un second temps, l’espace a été nettoyé, débroussaillé, aménagé, mais en laissant des zones intactes, l’idée étant de pouvoir découvrir les espèces végétales et animales dans un milieu naturel.

Enfin, 3e temps, ce Festival, sur deux jours, qui clôturait cette 1ère année d’actions débutée en septembre 2021. Au programme de celui-ci en présence d’artistes professionnels et amateurs* : chants, danse, théâtre, poésie, ateliers ludiques pour petits et grands, pique-nique convivial.

Pari réussi !



---



*Caroline Savi-Marsalo : danseuse contemporaine

Anne-Lise Herrera : violoncelliste

Celia Picciocchi : violoniste et chanteuse

Jacky Le Menn : guitariste et chanteur

Noël Casale