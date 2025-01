Bastia : plusieurs interventions des pompiers à cause du vent

Vers 10 heures, les secours sont intervenus au 16 boulevard Paoli pour une gouttière arrachée, nécessitant la présence de la grande échelle ainsi qu’un véhicule léger tout-terrain des pompiers de Bastia. Peu après, une autre intervention a eu lieu sur la route impériale à Furiani, où une ligne électrique tombée entravait la circulation avant le parc Impérial.



Les pompiers sont également intervenus au centre culturel Alboru où un filet de sécurité a pris feu. Le sinistre a été rapidement maîtrisé par le personnel présent, avec le renfort d’un fourgon pompe-tonne léger de Bastia. Un démontage de bardage sur 10 m² est en cours pour éviter tout risque de reprise.



La préfecture signale que les vents violents devraient persister jusqu’à ce soir, avant une accalmie attendue dans la nuit. Un fort coup de vent d’ouest balaye l'ile depuis ce jeudi en fin de journée avec des rafale entre 120 et 130 km/h sur la Balagne, atteignant jusqu’à 160 km/h sur le Cap Corse et 110 à 120 km/h dans la région bastiaise.



Suite à ces conditions météorologiques difficiles, la préfecture appelle à la plus grande prudence. Elle recommande de limiter les déplacements, d’éviter les zones boisées et littorales, ainsi que de suspendre toutes les activités nautiques ou de plein air.