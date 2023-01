Bastia : plus de 250 nouveaux logements à la place de l'ancien collège de Montesoru

Transformer un espace désaffecté en un véritable cœur de vie. Voilà ce à quoi aspire le maire de Bastia, Pierre Savelli, concernant l’ancien collège de Montesoru. Abandonné en 1998, cet ensemble de bâtiments scolaires n’a presque plus été occupé depuis 25 ans, hormis par quelques structures associatives. Ce jeudi soir, deux rapports ont été présentés au conseil municipal, afin d’acter la métamorphose des lieux. Logements, commerces, bureaux… Autant d’infrastructures qui devraient bientôt fleurir pour redynamiser le quartier.



« Les atouts du site, on les connaît », décrit Pierre Savelli. « Déjà, il y a sa position stratégique, à cinq kilomètres du centre-ville, et en plus, c’est bien desservi par les transports en commun. Ensuite, on est entre collège, lycée, école et crêche, et il y a beaucoup d’équipements sportifs. Donc c’est très attractif, et il faut ajouter que la vue est magnifique ! »

En clair, un cadre idéal pour les familles. Car au total, le projet prévoit de bâtir 254 logements, qui ne seront toutefois pas des logements sociaux. « On est en bordure de quartier prioritaire. Donc autant, on a la volonté de construire des logements sociaux là où il n’y en a pas, mais dans un souci de mixité, on n’a pas voulu en remettre ici. Le but, c’est aussi d’améliorer le vivre ensemble. »