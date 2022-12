Bastia : plus de 1 300 colis de douceurs pour égayer le Noël des plus démunis

Si ce mercredi matin on ne se bousculait pas trop, ni à la salle polyvalente de Lupino, ni à l’ancienne mairie place du marché, c’est que la majorité des colis de Noël avait déjà été distribuée entre lundi et mardi. « Lundi, on a distribué 250 colis en 2 h ! » souligne un agent de la CCAS, Centre Communal d’Action sociale, en charge de cette opération. « Au total il y avait 445 colis à retirer place du Marché, près de 900 à Lupino » précise de son côté Alexandra Stchegloff, directrice adjointe du CCAS. « Parallèlement on en a livré plus d’une centaine chez des personnes ne pouvant se déplacer. Cette année ce sont des étudiants à qui nous avons confié cette mission. Nous livrons aussi dans les EHPAD de la ville et on essaye de faire coïncider ces livraisons avec le moment où ils fêtent Noël tous ensemble. Des colis spéciaux, sans alcool, ont aussi été confectionnés pour l’association Fratellanza. Les personnes diabétiques avaient quant à elles la possibilité d’obtenir en remplacement un bon alimentaire d’une valeur de 60€ ».





Ces colis confectionnés avec soins par les pensionnaires de l’ESAT, Établissement et Service d'Aide par le Travail, contenaient : canistrelli, nougats, papillotes, chocolats, marrons glacés, sablés, miel, terrine et une bouteille de muscat pétillant, des produits artisanaux d’une valeur totale de 70 €. « De quoi illuminer le visage des plus démunis », déclarait sur place Pierre Savelli, le maire de Bastia. « Ces colis sont un moyen d’égayer les fêtes des personnes en difficultés financières, un moyen aussi de renforcer les liens. Et il y a une véritable attente. ».





Après des inscriptions préliminaires en octobre et novembre, la distribution avait débuté dès lundi 19 décembre et s’achèvera ce jeudi à 16h. « On attribue ces colis selon certains critères » indique Françoise Filippi, vice-présidente du CCAS. « Aux retraités, sous conditions de ressources et aux personnes ayant droit aux minimums sociaux au titre du handicap. Cette année, la précarité augmentant, nous avions une centaine de colis en plus à distribuer et notre budget est passé à 150 000 € pour cette opération. L’an prochain on va essayer de revoir les critères pour en distribuer à encore plus de personnes dans le besoin».