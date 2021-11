Bastia : opération de remise à neuf pour le corps de garde de la citadelle

Les bastiais n’y font même presque plus attention. Quand ils franchissent la porte du corps de garde de la citadelle de Bastia, l’Histoire les contemple. Celle d’un bâtiment défensif érigé par les génois au 16e siècle sur lequel le temps, et l’Homme, ont fait leur œuvre. Façades noircies entachées de bandes de peintures dépareillées et de graffiti, le bâtiment n’attire plus l’œil. Aujourd’hui, dans le cadre du schéma de revalorisation de la place du Donjon, la mairie de Bastia veut lui rendre sa superbe. Elle en est propriétaire depuis 1990 et le départ des militaires et y a installé les bureaux du service du patrimoine.