Bastia : mobilisation contre l'expulsion de Sam Assima, l'étudiant togolais qui veut rester en Corse

Face à la situation, l'association entend poursuivre ses efforts : « On a peu de jours devant nous, mais nous allons essayer d'inscrire Sam Assima à la faculté de Corte. Cela lui permettrait de disposer d'un statut étudiant. Et nous voulons concrétiser la promesse d'embauche qu'une entreprise lui a offerte, en mettant en place un contrat de travail », poursuit-elle. Une priorité absolue, puisque le point faible du dossier de Sam Assima, est qu'il n'a pas officiellement travaillé depuis six ans. « C'est le serpent qui se mord la queue. On lui reproche de ne pas travailler, mais comment voulez-vous qu'il travaille avec un contrat de travail déclaré sans papiers ? », s'interroge Marianne Acquaviva, devant le regard approbateur de Jean-Charles Dionisi, membre du comité, qui en appelle simplement à l'humanité des autorités, pour « un jeune talent au comportement exemplaire » que présente Sam Assima. « Le mot le plus épouvantable de la langue est : 'dehors', disait Antoine Ciosi. »