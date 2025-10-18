CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Bastia : les inscriptions pour les colis de Noël solidaires sont ouvertes 18/10/2025 À Ghisonaccia, les parachutistes se mobilisent pour Octobre Rose 18/10/2025 Giranduloni exporte Dolc'Isula à Athènes 18/10/2025 Ajaccio : plusieurs centaines de personnes marchent pour Kimberly Extremera et toutes les victimes de féminicides 18/10/2025

Bastia : les inscriptions pour les colis de Noël solidaires sont ouvertes


La rédaction le Samedi 18 Octobre 2025 à 19:15

Comme chaque année, la Ville de Bastia et son Centre communal d’action sociale (CCAS) renouvellent l’opération de distribution de colis de Noël destinée aux habitants les plus modestes. Ce geste de solidarité vise à apporter un peu de réconfort à ceux pour qui la période des fêtes peut être synonyme d’isolement ou de difficultés matérielles. Beaucoup de bénéficiaires sont des personnes âgées ou en situation de handicap, souvent seules face à la solitude des fêtes de fin d’année



Bastia : les inscriptions pour les colis de Noël solidaires sont ouvertes
L’initiative s’inscrit dans le cadre des festivités « Natale per Tutti », dont l’objectif est de préserver le lien social et d’offrir à chacun un moment de convivialité. Les demandes peuvent être déposées depuis le 13 octobre et jusqu’au vendredi 28 novembre 2025. Deux lieux d’accueil sont prévus : le CCAS de l’ancien Hôtel de Ville, place du Marché, ouvert du lundi au vendredi de 9  à 12 heures et de 14 à 16 heures, et la Maison des services publics de Lupinu, accessible les lundis, mercredis et vendredis aux mêmes horaires.

Cette aide s’adresse aux résidents bastiais âgés de 60 ans et plus, retraités ou pensionnés, ainsi qu’aux personnes de moins de 60 ans bénéficiant de minima sociaux au titre du handicap et dont le revenu fiscal net ne dépasse pas 100 euros. Les dossiers doivent être accompagnés de plusieurs pièces justificatives, dont une pièce d’identité, un justificatif de domicile récent et l’avis de non-imposition 2025. Pour les bénéficiaires de minima sociaux liés au handicap, les justificatifs de ressources sont également exigés.

Les photocopies des documents demandés sont obligatoires et aucun dossier incomplet ne sera accepté. Pour toute information complémentaire, le CCAS de Bastia peut être contacté au 04 95 55 96 46.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos