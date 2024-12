Bastia : le programme des soirées du marché de Noël allégé après la mobilisation des I Caffitteri

Le collectif de commerçants I Caffitteri a obtenu des ajustements au programme des soirées du marché de Noël de Bastia, après avoir exprimé son mécontentement lors d’une réunion avec la mairie, mardi dernier.

Dans un communiqué publié après cette rencontre, le collectif critique notamment les animations en soirée qui, selon eux, attirent les clients sur la place Saint-Nicolas au détriment des établissements de la ville. Ils regrettent également de ne pas avoir été consultés en amont pour adapter le programme.



"Nous demandons simplement une concertation et un dialogue."

Si les cafetiers de I Caffitteri déplorent le fait que les services de restauration et de boisson mis en place lors de ce type d'événements "vident leurs établissements", Félix Benedetti, membre du collectif, insiste : "Les commerçants soutiennent l'idée du marché de Noël et des animations, nous demandons simplement une concertation et un dialogue pour éviter que cela ne devienne une concurrence déloyale pour nos commerces. Nous, commerçants et restaurateurs, sommes souvent exclus des discussions. Nous demandons à ce que les intérêts de chacun soient pris en compte. Nous voulons aussi profiter de la dynamique du marché de Noël. Lors de la première réunion, nous avons exprimé le souhait que certains événements aient lieu en journée ou le week-end. Nous avions demandé à être consultés en amont, lorsque le programme était encore en phase de finalisation. Ca n'a pas été le cas." Une situation qui suscite la colère du collectif, qui explique avoir été informé par un mail de la Chambre de Commerce que certaines soirées avaient été modifiées ou supprimées, sans qu'aucune concertation préalable n'ait eu lieu, notamment en ce qui concerne le calendrier des événements.



Le programme des soirées du marché de Noël de Bastia allégé

Ainsi, après plusieurs échanges, un compromis a été trouvé concernant le programme des festivités nocturnes entre la municipalité et le collectif. Initialement prévu sur dix soirées, le programme a été réduit à six événements se terminant à 23h, tandis que quatre autres soirées finiront à 21h. "Nous pensions qu’il serait plus judicieux d’organiser les concerts en fin d'après-midi, le week-end, ce qui pourrait être bénéfique pour tous, car cela permettrait de drainer du monde tout au long de la semaine, et de profiter de l’effet de ces événements dans les commerces avoisinants. Il faudrait prévoir des créneaux où les gens peuvent se libérer pour aller dans les restaurants. Le problème dans tout ça, c'est que si le marché ferme à 23 heures, qu'allons-nous faire en attendant ?"



Bien que la municipalité de Bastia ait reconnu certains ajustements, notamment la modification des horaires de certaines soirées, les commerçants estiment que ces changements ne vont pas suffisamment loin. "Les ajustements qui ont été faits ne suffisent pas. Nous ne voulons pas nous opposer aux agriculteurs et aux artisans à qui le marché de Noël profite, mais il est important que notre activité, qui existe toute l'année, ne soit pas écartée. Le marché de Noël, ce n'est qu'une fois par an. » précise le collectif.



D’autres points préoccupent I Caffitteri, notamment le manque de places de stationnement, provoquant un engorgement de la ville, en particulier lors de ce type d'événements. Le collectif appelle à des solutions concrètes, comme la mise en place de stationnements temporaires lors des événements tels que le marché de Noël, afin de fluidifier la circulation et d'éviter que la ville ne soit saturée.