Bastia : le festival Arte Mare, c’est aussi la gastronomie…

Nathalie Mollard est derrière les fourneaux du VG, un restaurant végétarien bio, situé rue Luce de Casabianca, derrière l’église Notre-Dame de Lourdes. L’établissement propose chaque jour des plats élaborés à partir de produits de saison, frais et locaux. Une cuisine végétarienne équilibrée, pleine de vitamines et de minéraux. Des menus, des plats, un service traiteur, sur place ou à emporter, qui proposent une alternative végane, sans gluten, sans lactose.

«Notre établissement est un peu hors norme, puisque seul restaurant végétarien sur Bastia », explique Nathalie Mollard. « Notre cuisine est saine et gourmande. Nous n’utilisons que des produits bio, de saisons, locaux en priorité et on essaye de rendre ça gourmand. On axe aussi sur la santé puisque les gens qui viennent nous voir peuvent être sujets à des intolérances alimentaires comme le lactose ou le gluten. Mais malgré cela, sans aucun complexe, on peut très bien être gastronome en étant végétarien ».





Ce mercredi, une belle table attend les fins gourmets végans.

« Pour la 1re fois à Arte Mare nous allons présenter ce mercredi midi un repas végétarien » explique Nathalie Mollard. « Les bénéfices permettront de financer une partie du festival et ça permettra aussi de faire connaître notre établissement ».

Au menu ?

« Un velouté de Butternut, cuisiné bio et sans gluten avec un petit crumble salé et une crème de cajou épicé. Ensuite viendront les lasagnes de légumes, végétariennes donc, de façon bolognaise, mais sans viande. En dessert, un fondant choco-noisettes avec une crème noisette et des éclats de canistrelli, sans gluten, préparé par la biscuiterie du Cap. ».