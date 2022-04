Bastia : le budget 2022 adopté sans l'opposition

Lors de la séance du 7 avril au conseil municipal de Bastia, Jean-Joseph Massoni, l’adjoint au maire délégué aux finances a présenté le budget de la ville de Bastia qui a ensuite été adopté. « Nous avons décidé de ne pas augmenter les taux d’impositions pour les Bastiais », lance-t-il en préambule avant de dérouler les prévisions du budget principal primitif pour l’année 2022 soit 91 194 000 euros contre 85 358 415 l’an passé.

Cette hausse du budget, justifie l'élu, est liée à un retour à la normale de l’activité de la ville après la période Covid où les investissements avaient été freinés.



Ce budget sera notamment abondé par les recettes de la ville (55,8 millions d’euros), en hausse de 7% par rapport à 2021 grâce à la progression de 5% des produits et des contributions directes et indirectes de la fiscalité mais aussi par le retour à une activité de services normale.



Les dépenses de la ville seront elles aussi plus importante, en 2022. Elles progressent de 5% pour arriver à 51,3 millions d’euros. Sur cette somme 33,2 millions sont consacrés aux charges de personnel soit une augmentation de 2% par rapport à l’an passé.



Des investissements en forte hausse



Les dépenses en investissement de la municipalité bastiaise augmentent de 6 millions d’euros en 2022 pour atteindre 32,2 millions d’euros qui seront notamment consacrées en grande partie aux équipements soit 26,2 millions d’euros. Cet argent, entre autres, permettra la réalisation de projets au cours de la mandature 2020-2026. Il s’agit par exemple de la rénovation du Théâtre municipal, du conservatoire, le réaménagement des quais du Vieux-Port qui interviendra dès mai, le lancement des travaux au Fort Lacroix mais aussi la réalisation de la Casa di e Lingue, le centre social de Paese Novu ou l’achèvement de la rénovation du Puntettu et de la rue du Colle.



Pour l'opposition budget qui manque d'ambition



Au moment des débats, Julien Morganti, conseiller municipal d’opposition estime qu’à la lecture de ce document, il « ne ressent pas le second souffle d’un nouveau mandat » et dépeint un « budget de routine où on gère les affaires courantes qui manque d’ambition pour la ville ». L’élu reproche à la majorité des projets qui seront concrétisés trop tardivement « 35% de votre programme sera achevé en 2026 et 10 opérations après 2026 », lance-t-il en désignant des retard signes « d’aveux de faiblesse ». Il dénonce également une dette record de 49 millions d’euros qui « ne permet pas d’améliorer le service public. »



Après lui, Jean-Martin Mondoloni prend à son tour la parole. « On peut dire qu’il y a une ambition dans ce budget, mais je voudrai m’attarder sur la trajectoire, j’ai le sentiment qu’elle n’est pas soutenable. On a un budget contraint, il faut rappeler que l’emprunt d’aujourd’hui c’est le remboursement de demain. A-t-on les moyens d’investir ? Je crois que non. »



Hélène Salge s’indigne quant à elle d’un « budget en trompe l’œil qui fait illusion » alors qu’il est « toujours dégradé ». Et s’inquiète de la situation financière de la municipalité forcée « d’emprunter 6 millions d’euros » pour 2022.



A cela, Pierre Savelli répond sans hésiter : « Pendant des années rien n’a été fait et maintenant on nous reproche d’investir ».



Bien que l’opposition a voté contre, le budget primitif a été approuvé.