Bastia : la mediathèque de l'Alb'oru devient inclusive pour bien accueillir les publics en situation de handicap

« Cette convention signée ce matin s’inscrit dans une démarche globale d’actions en faveur des personnes en situation de handicap et permettant l’accès à la culture pour toutes et tous » explique le maire de la ville, Pierre Savelli. « La création d’une telle entité répond parfaitement aux objectifs du label Cité Educative obtenu par la Ville de Bastia en 2021. Dans une démarche d’accès à la culture pour tous, la création d’un centre de ressources inclusif permet d’accueillir les publics en situation de handicap et particulièrement les enfants dans un lieu culturel adapté à leurs besoins».



Du côté de l’Education Nationale, l’inspecteur d’académie de Haute-Corse, Bruno Benazech, se dit ravi de l’aboutissement de ce projet initié voilà quelques années : « Nous sommes très attentifs à tout ce qui relève de l’accompagnement des élèves en situation de handicap. L’accompagnement sera d’ailleurs renforcé à la prochaine rentrée. Nous collaborons avec déjà plusieurs communes et nous avons été très sensibles de l’écoute de la ville de Bastia pour ce très beau projet. En bénéficiant de belles infrastructures, ces élèves seront en situation de mieux apprendre. Tout ceci va d’ailleurs s’enrichir, se renouveler au fil du temps »

Même engouement du côté de la Collectivité de Corse. « La signature de cette convention prouve que même en période d’austérité, on peut réussir à favoriser l’inclusion scolaire » souligne Jean-François Leoni, Directeur de la Maison Des Personnes Handicapées de la Collectivité de Corse. « Handicap est parfois synonyme de chances bafouées et c’est pour cela qu’on s’investit au quotidien pour aider ces enfants. Cette convention a bien sûr vocation à être pérennisée et élargie à tout le territoire. On va s’inspirer de cette convention pour d’autres communes, ce sera en quelque sorte un outil pilote ».



Directrice des bibliothèques et médiathèques de la ville, Jocelyne Casta insistait quant à elle sur les difficultés rencontrées jusqu’à présent pour accueillir un tel public. « On se sent souvent désarmés. Or le rôle d’une bibliothèque ou d’une médiathèque est de pouvoir accueillir tous les publics. Nous avons une mission très large de l’accueil de tous les publics, d’accès à la culture, avec les outils dont on dispose. On est souvent confronté à l’accueil de scolaires dont certains ont des déficiences et de leurs enseignants. On est aussi souvent confronté à des parents de ces enfants qui eux aussi hésitent dans leurs attitudes. Il nous fallait donc des ressources adaptées pour répondre à ces carences. Cela passe par des outils comme des livres ou des logiciels adaptés et en cela la MDPH nous a communiqué une liste de matériel à acquérir. Le 1er objectif sera d’insérer ces enfants non comme des enfants à part mais qui comme tous les autres enfants qui ont droits à ces outils culturels. Ces outils seront utilisés par les enseignants ou les parents. Nous, nous sommes en quelque sorte des passeurs d’outils. Pour les cas individuels, on doit cependant être en mesure de les accompagner et via la MDPH de petites formations seront données aux personnels. Nous aurons ainsi des clés pour recevoir des enfants qui peuvent avoir des problèmes de comportements. Ces nouveaux outils mis en place seront ainsi à même de donner accès à la culture, à s’approprier le lieu ».



Et le maire de Bastia de conclure : « Dans le cadre de la candidature Bastia Corsica 2028 au label Capitale Européenne de la Culture, la signature de cette convention est une des premières pierres à l’édifice du projet en termes de droits culturels et d’accessibilité aux lieux de culture pour tous ».