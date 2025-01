Bastia : la fresque en hommage à Yvan Colonna dégradée

La fresque représentant Yvan Colonna, peinte sur un mur de la Citadelle de Bastia, a été dégradée probablement dans la nuit de mardi 28 à mercredi 29 janvier. Le maire de Bastia, Pierre Savelli, a rapidement réagi. « S’il s’avérait intentionnel, cet acte serait inadmissible », a-t-il déclaré dans un message publié sur Facebook. Il annonce avoir demandé aux services municipaux d’intervenir sans délai pour restaurer le mur et permettre la réfection de la fresque. « Ce lieu, hautement symbolique, doit retrouver son état initial », insiste l’édile.



En ville, la dégradation de l’œuvre suscite de nombreuses réactions. Entre indignation et amertume, certains dénoncent une atteinte à la mémoire d’Yvan Colonna, d'autres s’interrogent sur l’origine de cet acte : "C'est dire la population qu'on a en Corse maintenant… Corse par le nom, ou non... Comme on dit pour la métropole, une chance pour la France," commente un utilisateur de Facebook. “Ce sont les Corses le problème, arrêtons de regarder les autres en pensant que nous sommes les meilleurs sur tout.” indique un autre utilisateur. “C’est devenu une habitude de détruire tout ce qui a de la valeur pour nous.”