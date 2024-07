Bastia : la 4ème édition de Mangamania rend hommage à Toriyama

La journée s’annonce déjà très colorée avec les superbes costumes des otaku(s). Ah oui ! …. Le vocabulaire risque peut-être de vous surprendre tout au long de cette journée. Il faudra vous y faire et vous laisser guider par les organisateurs. Préparez-vous aux otaku, yôkai, bushido, yukata, shonen… Aux manettes de cette belle journée et du club manga local Jessica Pinna et François-Xavier Leoncini, médiateurs culturels à l’Alb’Oru. «Le club recence près de 100 adhérents, de 10 à 37 ans, et se réunit tous les premiers mercredis des vacances scolaires pour s’adonner à cette passion des mangas à travers des ateliers et la constitution d’un mangazine » explique FX Leoncini.



Qui dit manga, dit forcement Akira Toriyama, mangaka et illustrateur renommé. Né le 5 avril 1955 à Nagoya, au Japon, il est décédé 1er mars 2024 à l'âge de 68 ans d’un hématome sous-dural. Il est surtout célèbre en tant que créateur de deux des mangas les plus emblématiques et influents de l'histoire du manga et de l'animation : Dragon Ball et Dr. Slump. Un hommage lui sera rendu ce 20 juillet. « Il laisse un héritage artistique à nombre d’artistes et d’otaku » souligne FX Leoncini, « L’artiste AIT’DBZ est l’un de ces artistes et exposera ses œuvres inspirées du grand maître ainsi que les premières planches de son propre manga ».



Quel programme ?

La journée débutera à 10h avec un atelier de dessin manga pour les enfants à partir de 10 ans, histoire de s’initier aux différentes techniques du dessin manga. Les enfants, et les plus grands, auront aussi la possibilité de créer des goodies à l’image de leurs héros. Ces ateliers seront animés par les médiateurs du centre culturel accompagnés de Julie Bois, illustratrice et AINT DBZ. Un peu plus loin, un 3ème atelier animé par l’association Nustrale Gaming pour découvrir à travers retrogaming, consoles actuelles et technologie VR des jeux vidéo sur le thème du manga. Au fil des ateliers ne vous étonnez pas de croiser de drôles de personnages en chair et en os. Nos cosplayers seront en pleine répétition pour le défilé de l’après-midi. Une trentaine de « cosplayés » manga, comics, héros de cinéma à monter sur la scène à 14h. A l’issue du défilé sera remis le « Prix de la grande plume » du meilleur apprenti mangaka 2024. « Bastia possède de réels talents » se réjouit FX.



La journée n’en sera pas pour autant finie avec l’hommage à Toriyama par AINT DBZ, des expositions photos, de cosplay, un atelier de maquillage et la présentation de « Salta », le Shonen jump (ligne éditoriale) de Mangamania Bastia. « Durant toute l’année, notre club a travaillé à la rédaction de la 3ème édition de son mangazine Salta, et il sera présenté à l’occasion de cette grande fête de fin d’année » précise FX Leoncini. « Il contient des interviews, des dessins, des reportages. Il constitue un véritable révélateur de jeunes talents bastiais ».



Tout au long de la journée le public trouvera des stands de boutiques bastiaises dédiées au manga : librairie Papi, magasin Shop, boutique Japan World et la P’tite usine. Quatre spécialistes du manga, trois auteurs et un journaliste, seront en dédicaces à partir de 14h en partenariat avec la librairie Papi :

Sourya Sihachakr, Christophe Cointault, Elsa Brants et le journaliste, parrain de mangamania Bastia, Matthieu Pinon.



Il sera aussi question de la prochaine saison durant cette journées festive. « L’an prochain, pour notre 5ème saison, nous travaillerons avec notre partenaire La P’tite Usine sur le concept d’une Mangakademy » explique FX Leoncini. « Cela se traduira par de nombreux ateliers dessins sur la technique des grands auteurs. On se dirige donc sur 2024/2025 plus sur une académie qu’un club ».