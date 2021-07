Bastia : la 2ème édition de l’opération «Quartiers d’été» a débuté

«Cette opération a pour ambition de faire de l’été un temps de respiration, de divertissement et d’apprentissage pour tous les habitants des quartiers prioritaires, en proposant des activités en pied d’immeubles, au sein des quartiers ou en dehors » rappelait François Ravier, préfet de la Haute-Corse en visite ce vendredi après midi dans les locaux de l’association Réussir* installée à Lupino, en plein cœur des quartiers sud de Bastia.

«Cette année, le dispositif repose sur trois grandes orientations nationales qui visent à faire de cet été un temps de respiration, de divertissement et de découverte, un temps de préparation et d'accompagnement à l'après covid et un temps de rencontres et de renforcement du lien social » soulignait le préfet.







La visite du préfet de Haute-Corse

Pour prendre le pouls de cette opération, le préfet François Ravier, accompagné de Laureline Roux, sa déléguée à la politique de la ville dans les quartiers prioritaires, s’est donc rendu ce vendredi après midi dans les locaux de Réussir.

«Le but est déjà de remercier cette association des actions entreprises, de ses initiatives. Des actions qui sont d’ailleurs plébiscitées par les parents et les enfants. On voit sur place combien elles sont importantes et attirent beaucoup de jeunes. Le but de ma visite est aussi de voir les difficultés rencontrées et comment on peut l’aider et améliorer ses actions. On prend ici conscience de l’ampleur du bénévolat qui est indispensable à la cohésion sociale.»





L’association Réussir

L’association «Réussir» créée le 19 septembre 2019 a pour objet social : La formation, l’aide aux devoirs, le soutien, promouvoir, organiser et développer des activités qui contribuent au partage du savoir et à l’amélioration des connaissances afin d’amener à la réussite des examens, concours ou profession, et tous objets similaires, connexes ou complémentaires ou susceptibles d'en favoriser la réalisation ou le développement. «L’association a suscité un énorme engouement lors du confinement de mars 2020, proposant du soutien scolaire en visio » explique la président Carine Molinelli, professeure, « et le succès s’est poursuivi ensuite en présentiel».

Durant tout cet été, dans le cadre de «Quartiers d’été», elle accueillera une bonne soixantaine d’enfants, de la grande section de maternelle à la terminale. L’association regroupe une quinzaine d’intervenants bénévoles, dont de nombreux enseignants en activité. «Pour cette opération nous proposons des activités de remise à niveau scolaire en petits groupes de 3 à 5 enfants, tous les matins de 10 à 12h, du coaching personnalisé en fonction des besoins, des activités de pratiques artistiques, culturelles et sportives de 14 à 16h» souligne de son coté Laurine Cavigloli, trésorière de Réussir qui bénéficie cette année d’un cofinancement de la Ville de Bastia, au titre du contrat de ville 2021.

Durant tout le mois de juillet et les 2 dernières semaines d’août outre les activités de remise à niveau scolaire, des ateliers : théâtre, anglais/arts plastiques, travaux manuels, «Raconte-moi une histoire», pour les tout-petits et Krav maga.



*Résidence St Michel, Rue Ibis, 20600 Bastia. Tel : 06.14.90.72.87