Bastia : l'Association des commerçants du Vieux-Port remercie

"Au nom de tous les membres de l'association des commerçants du vieux port de Bastia, je tenais sincèrement à vous remercier pour votre précieuse aide et votre soutien durant cette courte saison 2020 qui s'annonçait extrêmement difficile dans un contexte de crise sanitaire.En effet, votre aide (financière, animations, logistiques, groupes culturels, allongement de la piétonnisation, suppression de la redevance des terrasses, autorisations sur le domaine public, conseils etc...) nous a été particulièrement précieuse afin de surmonter cette situation inédite dûe au coronavirus.Sachez que nous sommes extrêmement reconnaissants de vos divers soutiens. Nous nous sentons hautement redevables à votre égard, car grâce à vous, la saison a été « sauvée » et nous avons pu travailler correctement.Au-delà même du résultat, je sais tout le travail d’équipe, l'investissement et l'humanité dont vous avez fait preuve pour sauver la saison touristique dans notre belle ville.Dans l’attente de pouvoir vous remercier à nouveau de vive-voix, je vous fais part de mes respectueux sentiments, et vous souhaite de passer une agréable rentrée.Un remerciement particulier à la directrice de l'Office tourisme de la communauté d'agglomération de Bastia, Véronique Calendini et toute son équipe, à Madame Quastana et Christophe Graziani de la CCI, à M. Louis Colombani et au service animation et du domaine public de la ville de Bastia, et au service économique de la CAB."