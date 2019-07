Bastia : l'AJB clôture l'année avec une fête et un challenge samedi 6 juillet à Montesoro

"Le but de cet événement - affirme un des animateurs de l'AJB Pierre Blasini - est de faire rencontrer une maximum de gens d’horizons différents, via le sport et la culture : les course sont donc ouvertes à tous, licenciés ou non. Nous lançons donc un appel à tous et toutes, « venez vous étalonner, sur 1000m, un bon moyen de voir où en est votre niveau de forme »



La partie sportive est attractive puisque chacun pourra courir dans la série qu'il aura choisie en fonction de son objectif de temps, et chaque record de Corse battu sera récompensé par une invitation aux 1000m Herculis de Monaco suivi du meeting Diamon League. "Ce format de course - nous explique Pierre Blasini - permet une mixité unique en athlétisme puisqu’en s’inscrivant dans le challenge correspondant à son objectif de temps, des adultes, homme et femmes, peuvent courir en même temps que des jeunes filles ou garçons, ce qui apporte une convivialité supplémentaire."



Les inscriptions sont gratuites et peuvent se faire une heure avant la course choisie.







La partie animation sera assurée par l'équipe de La souris Verte.



Le buffet qui suivra les podiums sera l'occasion de clôturer cette rencontre festive.



Ne manquez pas à cette belle fête de l’athlétisme.