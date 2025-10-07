Bastia : journée chargée pour les services de police

La journée de mardi a été marquée par une forte activité pour les forces de l’ordre bastiaises. Dans le cadre de leurs missions quotidiennes de sécurité et de prévention, les équipages de Police Secours et de la brigade anticriminalité (BAC) de la police nationale sont intervenus à plusieurs reprises, donnant lieu à de nombreuses interpellations dans des affaires de nature variée.



Infractions multiples



Les policiers ont été sollicités sur plusieurs situations de violences, certaines commises avec arme par destination, ainsi que dans le cadre de violences intrafamiliales. D’autres interventions ont concerné la détention de produits stupéfiants, notamment de la cocaïne, ou encore des infractions routières graves.

Deux conducteurs ont été contrôlés positifs aux stupéfiants alors que leur permis de conduire était suspendu. Un autre automobiliste, en état d’ivresse et circulant sans assurance, a également été interpellé.



Contrôles routiers renforcés



Les opérations de contrôle menées dans différents secteurs de la ville ont aussi conduit à deux vérifications de droit au séjour. Parallèlement, un équipage de la brigade motocycliste a dû faire face à un refus d’obtempérer, donnant lieu à une procédure distincte.



Enquêtes en cours



Selon la police nationale, ces interventions s’inscrivent dans le cadre de l’action quotidienne de prévention et de lutte contre la délinquance.

Toutes les enquêtes ouvertes à la suite de ces faits sont actuellement en cours.