CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Ajaccio : Une dynamique collective pour la réinsertion et pour prévenir la récidive 07/10/2025 Hyacinthe Vanni : « La fusion des SIS 2A et 2B permettra la même réponse opérationnelle sur toute la Corse » 07/10/2025  Festival Arte Mare - Quand Melissa Drigeard nous plonge au coeur du « Gang des amazones » 07/10/2025 Sartène : un important exercice de sécurité civile ce jeudi 07/10/2025

Bastia : journée chargée pour les services de police


la rédaction le Mardi 7 Octobre 2025 à 17:24

Plusieurs interpellations dans le cadre d’interventions menées par Police Secours et la BAC



Bastia : journée chargée pour les services de police
La journée de mardi a été marquée par une forte activité pour les forces de l’ordre bastiaises. Dans le cadre de leurs missions quotidiennes de sécurité et de prévention, les équipages de Police Secours et de la brigade anticriminalité (BAC) de la police nationale sont intervenus à plusieurs reprises, donnant lieu à de nombreuses interpellations dans des affaires de nature variée.

Infractions multiples

Les policiers ont été sollicités sur plusieurs situations de violences, certaines commises avec arme par destination, ainsi que dans le cadre de violences intrafamiliales. D’autres interventions ont concerné la détention de produits stupéfiants, notamment de la cocaïne, ou encore des infractions routières graves.
Deux conducteurs ont été contrôlés positifs aux stupéfiants alors que leur permis de conduire était suspendu. Un autre automobiliste, en état d’ivresse et circulant sans assurance, a également été interpellé.

Contrôles routiers renforcés

Les opérations de contrôle menées dans différents secteurs de la ville ont aussi conduit à deux vérifications de droit au séjour. Parallèlement, un équipage de la brigade motocycliste a dû faire face à un refus d’obtempérer, donnant lieu à une procédure distincte.

Enquêtes en cours

Selon la police nationale, ces interventions s’inscrivent dans le cadre de l’action quotidienne de prévention et de lutte contre la délinquance.
Toutes les enquêtes ouvertes à la suite de ces faits sont actuellement en cours.





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos