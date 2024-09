Bastia inaugure sa nouvelle pouponnière

C’est l’unique structure de ce genre de toute la Corse, c’est peu dire si sa présence est indispensable pour le territoire. Située dans la montée des Philippines, sur les hauteurs de Bastia, la pouponnière Bella Vista a été officiellement inaugurée mercredi 18 septembre. Ce nouvel espace a pour objectif d’être un internat pour des enfants de 0 à 3 ans, le plus souvent placés dans cet établissement sur décision de justice.



La pouponnière Bella Vista, dotée d’une capacité d’accueil de 14 places, « était attendu depuis 2006, parce que les anciens locaux étaient déjà inadaptés, vétuste et obsolète, souligne Bianca Fazi, la conseillère exécutive de Corse chargée de la santé et du social. Cet établissement correspond à de nouveaux critères, plus grands et mieux agencés. C’est donc mieux pour les enfants, mais également pour le personnel qui travaillera dans de meilleures conditions ». Ce nouveau bâtiment bénéficie notamment d’espaces extérieurs, tels qu’un jardin ou une grande terrasse, afin que les enfants évoluent dans un cadre « le plus agréable possible pour pouvoir jouer et s’épanouir normalement », rappelle Bianca Fazi.



Un bâtiment très attendu



Le nouvel établissement vient remplacer A Ciuccirella, l’ancienne pouponnière datant des années 1970 et située dans des locaux communaux au sein de la citadelle, devenue vétuste et insalubre avec le temps. La construction de Bella Vista a été décidée par la Collectivité de Corse (CdC) en 2018, mais les travaux ont pris du retard, notamment à cause de la pandémie de Covid-19. La première pierre de ce chantier, financé intégralement par la CdC à hauteur de 1,4 million d’euros, a été posée en 2022, et le bâtiment reçoit du public depuis le mois de février. L’établissement est géré par l’Union des mutuelles de Corse santé (UMCS) et est soutenu par la CdC et par la Caisse d’allocation familiale, qui a payé pour l’ensemble du mobilier. « Les locaux prêtés à titre gracieux par la mairie devaient être provisoires, mais la situation a duré plus longtemps que prévu, c’est la raison pour laquelle nous avons poussé ce projet. Cela a mis du temps, mais nous sommes heureux que les enfants soient aussi bien hébergés », indique Dominique Giovannangeli, le vice-président de l’UMCS.



Le site de la pouponnière s’inscrit dans le cadre d’une structure plus large, puisque le bâtiment peut accueillir jusqu’à 46 enfants répartis en trois groupes d’âge (0 à 3 ans, 3 à 10 ans et 10 à 18 ans) qui ont été placés par l’Aide sociale à l’enfance. Les mineurs qui y résident peuvent bénéficier d’un service d’actions éducatives en milieu ouvert qui complète l’offre proposée par le centre, avec des interventions éducatives qui peuvent être réalisées à domicile.