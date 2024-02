Bastia : et si la route européenne de Paganini passait par la bibliothque Tommaso-Prelà?

« Ce sera une première » se réjouit déjà Linda Piazza, directrice de la bibliothèque patrimoniale Tommaso-Prelà. « Il s’agira d’une conférence organisée par la bibliothèque de Bastia et le conservatoire de Gènes dans le cadre de la - Route Européenne Paganini - avec pour thème : « Niccolo Paganini e la Corsica, il viaggio che non ha mai fato - Pourquoi Paganini n’est jamais venu en Corse ».

Cette conférence sera animée par Vittorio Marchese du conservatoire de Gênes avec deux de ses violonistes : Filippo Tecogna et Filippo Bopdanovic. L’European Paganini Route a été créée en 2018 pour valoriser la figure et l’œuvre de Niccolò Paganini. 2018 avait été une année dédiée par l’Union Européenne au patrimoine culturel européen afin de retracer certaines périodes de la triomphale tournée de Paganini en Europe. Cette tournée du virtuose avait débuté en 1828, donné 400 concerts à travers 9 pays et s’était clôturée après plus de 20 000 km à Nice en 1836.

En juillet 2023, la Route Européenne Paganini a officiellement demandé la certification de son statut d'itinéraire culturel dans le cadre du programme du Conseil de l'Europe. L'obtention d'une telle certification constituerait une avancée significative en soulignant l'importance de la musique dans la préservation de la diversité culturelle européenne.

« Il y a quelques années nous avons candidaté pour intégrer cette route européenne de Paganini car nous avons ici à la bibliothèque un fonds de partitions qui est très important et on voulait avoir la possibilité de mettre en valeur ces partitions » souligne Linda Piazza. « On se pose la question de savoir si Paganini est venu ou non en Corse. On n’a à ce jour aucune preuve mais nous n’avons pas encore travaillé toutes les partitions et rapports que nous détenons. Mais les rapports avec Gènes étaient permanents.

Lors de cette conférence les deux jeunes virtuoses génois vont illustrer les propos de Vittorio Marchese ».





Cette conférence constituera aussi un prélude à la déambulation de Bastia prévue au mois de mai. « Le thème de la déambulation sera une promenade Salvator Viale tournée autour de la musique avec notamment la mise en valeur inédite d’une partition qui a été écrite par une famille bastiaise qui habitait la Citadelle. Il s’agit d’un document très précieux, très rare. La famille qui nous a fait don de cette partition habite la citadelle dans la maison où vécu Victor Hugo aux alentours des années 1790. Cela montre que Bastia était déjà à l’époque une ville très cultivée, très tournée vers la musique, la poésie ».





Participeront aussi à cette déambulation L'Archetti Bastiacci, Sandrine Luigi, Emmanuelle Mariini ou encore Patrizia Poli.