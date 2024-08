Bastia donne le coup d'envoi du championnat d'Europe de footvolley sur la place Saint-Nicolas

Bastia se métamorphose en capitale du footvolley les 30 et 31 août, accueillant la finale du championnat d'Europe de cette discipline dynamique qui fusionne l'intensité du volley et les acrobaties du football. La cérémonie d'ouverture, qui s'est déroulée jeudi 29 août sur la place Saint-Nicolas, a attiré une foule curieuse et enthousiaste, remplissant les tribunes installées autour du terrain et les terrasses avoisinantes. Plus d'une centaine de spectateurs sont venus découvrir ce sport visuellement saisissant.



Les 24 équipes en compétition, comprenant 16 équipes masculines et 8 équipes féminines, ont été présentées au public par les officiels locaux. Le maire de Bastia, Pierre Savelli, le président du Corsica Footvolley, Antoine Ottaviani, et Lauda Guidicelli-Sbraggia, conseillère exécutive de Corse déléguée à la jeunesse, aux sports et à l’égalité femmes-hommes, ont remis les maillots aux joueurs, parmi lesquels figuraient certaines des plus grandes stars mondiales de la discipline. Federico Iacopucci, ballon d'or 2023 de footvolley et vice-champion d'Europe avec l'Italie, était notamment présent, sous les acclamations du public.



54 matchs en un week-end

Au niveau local, chez les hommes, tous les yeux seront tournés vers l’équipe de France, composée uniquement des joueurs corses que sont Luca Carlini, François Fedi, Lucien Alessandri et Anghjulu’Maria Plasenzotti. Ces quatre joueurs, extrêmement bien classés au niveau mondial, ont toutes leurs chances pour ravir la couronne européenne devant leur public. Enfin, chez les femmes, bien que les Autrichiennes sont ultras favorites, nuls doute que les Françaises Kimberley Leonetti et Amandine Thebaut sauront se dépasser pour les faire vaciller.



Lors de ce tournoi organisé pour la première fois en Corse, 12 pays s’affronteront durant tout le week-end pour déterminer quelles seront les équipes à même de succéder à Israël chez les hommes et à l’Autriche chez les femmes pour se hisser sur le toit de l’Europe. Les joueurs, tous désireux d’en découdre, s’affronteront vendredi, de 9h du matin à minuit au cours de 34 matchs que les spectateurs pourront suivre gratuitement. Le tournoi s’achèvera samedi avec les 20 dernières rencontres.