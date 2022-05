Bastia : deux DJ de renom pour le retour du Ballà Boum

Après près de trois ans d’absence à cause du Covid, les organisateurs du Ballà Boom Festival ont imaginé pour les retrouvailles avec le public un format « hors-série » ultra dansant. Avec la collaboration de la ville de Bastia, ils ont eu l’idée de transformer l’Alb’oru en un club éphémère le temps d'une nuit en invitant dans le cadre d’un b2b inédit deux artistes d’exception, John Talabot et Young Marco.



Patron de l’éclectique et prospère label Hivern Discs, le producteur espagnol John Talabot est devenu l’un des fers de lance d’une house moderne et éclairée. Ayant livré dans son premier album ƒIN la quintessence de ce qui a fait sa renommée, replaçant ainsi Barcelone sur la carte des points chauds de la créativité du Vieux Continent, John Talabot a depuis fait du chemin. On a tous en tête Talaboman, son passionnant duo formé avec Axel Boman : même classe, même goût pour le clair-obscur, mêmes éléments oniriques que dans ses travaux solo. Celui qui met un point d’honneur à concevoir la scène comme une narration et une ode à la sensualité croisera pour l'occasion le prodigieux selector Young Marco. Figure majeure de la scène underground d’Amsterdam, affilié au disquaire Rush Hour et au festival Dekmantel qu’il a fait trembler avec des Boiler Room qu’on est pas prêts d'oublier, Marco compose depuis plus de 10 ans une house inspirée des scènes italiennes et néerlandaises des années 90. Sa touche exotique unique a depuis longtemps convaincu les danseurs du monde entier et les artistes auxquels il a offert des remixes comme Sébastien Tellier ou Francis Bebey. Sa technique hors-pair et son sens aigu du dancefloor sont la promesse jamais déçue de sets malins, généreux, souvent imprévisibles.Rendez-vous donc ce 13 mais avec le Ballà Club avant le Ballà Boum Festivalqui aura lieu le 19 et 20 août prochains au théâtre de Verdure de PatrimoniuBilletterie : http://www.forumsirius.fr/orion/bastia.phtml?seance=579