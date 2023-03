Bastia : dans les coulisses de la préparation du carnaval

Chaque année, environ 5 000 personnes se réunissent sur le boulevard Paoli pour assister au carnaval de Bastia, d’après les comptages de la ville. Une mobilisation massive, qui vaut à l’événement d’être classé par la préfecture parmi les « grands rassemblements », nécessitant forcément une attention et une sécurité particulières. La mairie, sur ses fonds propres (60 000 euros), chapeaute le tout depuis une dizaine d’années, et à en croire Marc Antoni, le responsable du service animation, « cela nécessite un très gros travail ». « Entre l’aspect administratif, qu’on ne voit jamais, et la gestion de la partie artistique… On commence plusieurs mois avant. »



L’un des points centraux de cette organisation réside dans la venue des compagnies d’animation. Car ce sont justement elles qui conditionnent la tenue et les grandes lignes du carnaval. « On fait appel à Planète Vapeur, l’une des plus importantes compagnies du carnaval de Nice. Forcément, ils ne sont pas disponibles aux dates les plus prisées, c’est pour ça qu’on se positionne au premier week-end après les vacances scolaires. » Il va de soi que la désertification de Bastia pendant la quinzaine pousse également la municipalité à cibler ce créneau.