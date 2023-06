Bastia : concert de clôture pour l'ensemble vocal féminin E Cantid'elle

« Cet ensemble vocal exclusivement féminin a été créé en 2018 au sein de l’association Scola Citadell’anima » nous apprend Anaïs Gaggeri, la fondatrice et « A Maestra » de la formation. « La formation est composée de 12 chanteuses et l’objectif est de faire vivre la polyphonie, balayer un vaste répertoire polyphonique, perpétuer la tradition vocale de plusieurs pays et donc en plusieurs langues : roumain, italien, grec, togolais etc. nous n’avons pas de barrière de langue et ça nous permet d’explorer ainsi des cultures différentes »





Si au début l’ensemble répétait à l’étroit dans son local du Cours Favale, nos chanteuses sont aujourd’hui plus à l’aise dans l’église Saint Charles ou dans le local de la toute nouvelle association E Sette Scale, sur le parvis de cette même église.

L’ensemble qui répète tous les jeudis de 17h30 à 19 heures, est souvent appelé pour participer à des manifestations comme les offices de Noël, du Vendredi Saint, les processions, les fêtes religieuses mais il s'esst égalment produit dans la cour du musée de Bastia, à la Galerie de peinture Noir et Blanc ou bin encore au Centre Culturel l’Alb’Oru.

« Nos chants, a cappella, sont puisés dans le répertoire corse et d’autres pays. On fait des adaptations car certaines partitions ne sont pas censées être des polyphonies, mais nous commençons aussi à interpréter nos propres créations ».